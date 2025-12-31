movers image
December 31, 2025 8:10 AM 1 min read

Leading And Lagging Sectors For December 31, 2025

Gainers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume
(NYSE:XLE) State Street Energy Select Sector SPDR ETF 45 0.04 0.08 20.5K

Losers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume
(NYSE:XLK) State Street Technology Select Sector SPDR ETF 145.1785 -0.231 -0.16 4.9K
(NYSE:XLU) State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 42.9018 -0.058 -0.14 4.9K
(NYSE:XLI) State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 156.3000 -0.120 -0.08 653
(NYSE:XLY) State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 120.2800 -0.080 -0.07 625
(NYSE:XLP) State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 78.1000 -0.050 -0.07 1.1K
(NYSE:XLC) State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 118.2100 -0.080 -0.07 423
(NYSE:XLB) State Street Materials Select Sector SPDR ETF 45.7000 -0.030 -0.07 1.3K
(NYSE:XLRE) State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 40.7000 -0.020 -0.05 181
(NYSE:XLF) State Street Financial Select Sector SPDR ETF 55.1700 -0.010 -0.02 4.4K

Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alerts can help traders understand macro-level market trends. Traders often look for sector movers to provide high-level analysis on which sectors are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.

