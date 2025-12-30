movers image
December 30, 2025 8:10 AM 1 min read

Leading And Lagging Sectors For December 30, 2025

by Benzinga Insights Benzinga Staff Writer
Gainers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume
(NYSE:XLU) State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 43.00 0.14 0.32 6.3K
(NYSE:XLE) State Street Energy Select Sector SPDR ETF 44.76 0.14 0.31 60.1K
(NYSE:XLY) State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 121.00 0.15 0.12 1.9K
(NYSE:XLF) State Street Financial Select Sector SPDR ETF 55.37 0.05 0.09 14.4K
(NYSE:XLRE) State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 40.66 0.03 0.07 568
(NYSE:XLB) State Street Materials Select Sector SPDR ETF 45.77 0.03 0.06 417

Losers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume
(NYSE:XLK) State Street Technology Select Sector SPDR ETF 145.75 -0.12 -0.09 30.9K

Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alerts can help traders understand macro-level market trends. Traders often look for sector movers to provide high-level analysis on which sectors are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.

