Leading And Lagging Sectors For December 25, 2025

Gainers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume (NYSE:XLF) State Street Financial Select Sector SPDR ETF 55.61 0.18 0.32 662.6K (NYSE:XLY) State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 122.30 0.13 0.10 1.5K (NYSE:XLRE) State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 40.21 0.03 0.07 798 (NYSE:XLP) State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 77.55 0.04 0.05 8.2K (NYSE:XLV) State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 155.08 0.09 0.05 2.1K (NYSE:XLE) State Street Energy Select Sector SPDR ETF 44.52 0.02 0.04 10.7K (NYSE:XLU) State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 42.63 0.01 0.02 12.8K

Losers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume (NYSE:XLB) State Street Materials Select Sector SPDR ETF 45.6074 -0.143 -0.32 961 (NYSE:XLC) State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 117.0412 -0.349 -0.30 289 (NYSE:XLK) State Street Technology Select Sector SPDR ETF 145.7800 -0.170 -0.12 18.7K (NYSE:XLI) State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 156.9300 -0.060 -0.04 1.4K

Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alerts can help traders understand macro-level market trends. Traders often look for sector movers to provide high-level analysis on which sectors are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.

To read more about sector movers, click here.