December 24, 2025

Leading And Lagging Sectors For December 24, 2025

Benzinga Insights
Gainers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume
(NYSE:XLB) State Street Materials Select Sector SPDR ETF 45.86 0.11 0.24 604
(NYSE:XLRE) State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 40.26 0.08 0.19 375
(NYSE:XLU) State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 42.70 0.08 0.18 2.7K
(NYSE:XLI) State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 157.20 0.21 0.13 839
(NYSE:XLF) State Street Financial Select Sector SPDR ETF 55.50 0.07 0.12 364.5K
(NYSE:XLE) State Street Energy Select Sector SPDR ETF 44.53 0.03 0.06 4.6K

Losers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume
(NYSE:XLV) State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 154.80 -0.19 -0.13 973
(NYSE:XLY) State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 122.05 -0.12 -0.10 159
(NYSE:XLK) State Street Technology Select Sector SPDR ETF 145.88 -0.07 -0.05 9.8K

Pulled from Benzinga Pro data the above sector movers alert assists traders in understanding macro-level trends and market variations. Traders will look for sector movers providing information on sectors that are over- or under-performing, deriving these results into investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.

