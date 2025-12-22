movers image
December 22, 2025 8:10 AM 2 min read

Leading And Lagging Sectors For December 22, 2025

by Benzinga Insights Benzinga Staff Writer
Gainers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume
(NYSE:XLB) State Street Materials Select Sector SPDR ETF 45.5228 0.386 0.85 1.3K
(NYSE:XLK) State Street Technology Select Sector SPDR ETF 145.5500 1.169 0.80 28.4K
(NYSE:XLE) State Street Energy Select Sector SPDR ETF 44.0914 0.334 0.76 249.0K
(NYSE:XLY) State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 122.5100 0.901 0.74 997
(NYSE:XLI) State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 155.9700 0.642 0.41 576
(NYSE:XLF) State Street Financial Select Sector SPDR ETF 54.8000 0.151 0.27 61.6K
(NYSE:XLRE) State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 39.9768 0.083 0.20 4.7K
(NYSE:XLC) State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 116.1600 0.016 0.01 1.0K

Losers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume
(NYSE:XLV) State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 154.0600 -0.223 -0.15 3.0K
(NYSE:XLU) State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 42.2861 -0.027 -0.07 28.4K
(NYSE:XLP) State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 78.1200 -0.033 -0.05 52.8K

