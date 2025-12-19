movers image
December 19, 2025 8:10 AM 1 min read

Leading And Lagging Sectors For December 19, 2025

Gainers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume
(NYSE:XLK) State Street Technology Select Sector SPDR ETF 142.010 0.470 0.33 16.3K
(NYSE:XLU) State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 43.280 0.100 0.23 6.1K
(NYSE:XLE) State Street Energy Select Sector SPDR ETF 44.200 0.070 0.15 42.4K
(NYSE:XLRE) State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 40.530 0.050 0.12 361
(NYSE:XLV) State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 154.030 0.120 0.07 5.1K
(NYSE:XLF) State Street Financial Select Sector SPDR ETF 54.557 0.017 0.03 30.9K

Losers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume
(NYSE:XLB) State Street Materials Select Sector SPDR ETF 45.04 -0.13 -0.29 280
(NYSE:XLI) State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 154.50 -0.03 -0.02 11.7K
(NYSE:XLY) State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 122.33 -0.01 -0.01 3.2K

Pulled from Benzinga Pro data the above sector movers alert assists traders in understanding macro-level trends and market variations. Traders will look for sector movers providing information on sectors that are over- or under-performing, deriving these results into investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.

