Leading And Lagging Sectors For December 19, 2025

Gainers
|Symbol
|Name
|Price
|Change ($)
|Change (%)
|Volume
|(NYSE:XLK)
|State Street Technology Select Sector SPDR ETF
|142.010
|0.470
|0.33
|16.3K
|(NYSE:XLU)
|State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
|43.280
|0.100
|0.23
|6.1K
|(NYSE:XLE)
|State Street Energy Select Sector SPDR ETF
|44.200
|0.070
|0.15
|42.4K
|(NYSE:XLRE)
|State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
|40.530
|0.050
|0.12
|361
|(NYSE:XLV)
|State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
|154.030
|0.120
|0.07
|5.1K
|(NYSE:XLF)
|State Street Financial Select Sector SPDR ETF
|54.557
|0.017
|0.03
|30.9K
Losers
|Symbol
|Name
|Price
|Change ($)
|Change (%)
|Volume
|(NYSE:XLB)
|State Street Materials Select Sector SPDR ETF
|45.04
|-0.13
|-0.29
|280
|(NYSE:XLI)
|State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
|154.50
|-0.03
|-0.02
|11.7K
|(NYSE:XLY)
|State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
|122.33
|-0.01
|-0.01
|3.2K
Pulled from Benzinga Pro data the above sector movers alert assists traders in understanding macro-level trends and market variations. Traders will look for sector movers providing information on sectors that are over- or under-performing, deriving these results into investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
