December 17, 2025 8:10 AM 1 min read

Leading And Lagging Sectors For December 17, 2025

by Benzinga Insights Benzinga Staff Writer
Gainers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume
(NYSE:XLE) State Street Energy Select Sector SPDR ETF 44.1400 0.330 0.75 153.0K
(NYSE:XLK) State Street Technology Select Sector SPDR ETF 143.3360 0.776 0.54 31.6K
(NYSE:XLY) State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 122.3572 0.427 0.35 946
(NYSE:XLF) State Street Financial Select Sector SPDR ETF 54.7900 0.150 0.27 40.4K
(NYSE:XLU) State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 43.1500 0.110 0.25 18.3K
(NYSE:XLV) State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 154.4376 0.368 0.23 3.2K
(NYSE:XLC) State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 116.9000 0.250 0.21 522
(NYSE:XLI) State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 156.2400 0.180 0.11 272

No loser in today's Pre-market session.

Pulled from Benzinga Pro data the above sector movers alert assists traders in understanding macro-level trends and market variations. Traders will look for sector movers providing information on sectors that are over- or under-performing, deriving these results into investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.

