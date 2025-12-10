December 10, 2025 8:10 AM 1 min read

Leading And Lagging Sectors For December 10, 2025

by Benzinga Insights
Gainers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume
(NYSE:XLI) State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 153.94 0.68 0.44 15.9K
(NYSE:XLV) State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 150.33 0.37 0.24 3.3K
(NYSE:XLF) State Street Financial Select Sector SPDR ETF 53.35 0.07 0.13 39.4K
(NYSE:XLP) State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 78.09 0.10 0.12 1.8K
(NYSE:XLU) State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 42.79 0.04 0.09 12.6K
(NYSE:XLRE) State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 40.52 0.02 0.04 489

Losers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume
(NYSE:XLK) State Street Technology Select Sector SPDR ETF 147.82 -0.20 -0.14 79.8K
(NYSE:XLC) State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 116.24 -0.15 -0.13 282

Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.

