movers image
December 9, 2025 8:10 AM 1 min read

Leading And Lagging Sectors For December 9, 2025

by Benzinga Insights Benzinga Staff Writer
Gainers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume
(NYSE:XLK) State Street Technology Select Sector SPDR ETF 148.13 0.50 0.33 31.3K
(NYSE:XLE) State Street Energy Select Sector SPDR ETF 45.54 0.12 0.26 47.2K
(NYSE:XLU) State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 42.80 0.08 0.18 13.7K
(NYSE:XLF) State Street Financial Select Sector SPDR ETF 53.55 0.07 0.13 91.9K
(NYSE:XLV) State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 151.64 0.21 0.13 6.7K

Losers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume
(NYSE:XLY) State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 117.68 -0.31 -0.27 1.9K
(NYSE:XLP) State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 77.78 -0.03 -0.04 4.5K

Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.

To read more about sector movers, click here.

Comments
