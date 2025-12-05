Leading And Lagging Sectors For December 5, 2025

Gainers
|Symbol
|Name
|Price
|Change ($)
|Change (%)
|Volume
|(NYSE:XLK)
|State Street Technology Select Sector SPDR ETF
|146.2400
|0.705
|0.48
|30.4K
|(NYSE:XLY)
|State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
|119.5400
|0.470
|0.39
|841
|(NYSE:XLB)
|State Street Materials Select Sector SPDR ETF
|44.3800
|0.145
|0.32
|838
|(NYSE:XLP)
|State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
|78.6233
|0.173
|0.22
|756
|(NYSE:XLV)
|State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
|154.1600
|0.260
|0.16
|10.0K
|(NYSE:XLU)
|State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
|43.7600
|0.050
|0.11
|13.5K
|(NYSE:XLC)
|State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
|115.8900
|0.100
|0.08
|30.9K
|(NYSE:XLE)
|State Street Energy Select Sector SPDR ETF
|46.1400
|0.030
|0.06
|32.7K
Losers
|Symbol
|Name
|Price
|Change ($)
|Change (%)
|Volume
|(NYSE:XLI)
|State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
|154.86
|-0.15
|-0.1
|407
Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
Market News and Data brought to you by Benzinga APIs
