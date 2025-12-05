movers image
December 5, 2025 8:10 AM 1 min read

Leading And Lagging Sectors For December 5, 2025

by Benzinga Insights Benzinga Staff Writer
Gainers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume
(NYSE:XLK) State Street Technology Select Sector SPDR ETF 146.2400 0.705 0.48 30.4K
(NYSE:XLY) State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 119.5400 0.470 0.39 841
(NYSE:XLB) State Street Materials Select Sector SPDR ETF 44.3800 0.145 0.32 838
(NYSE:XLP) State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 78.6233 0.173 0.22 756
(NYSE:XLV) State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 154.1600 0.260 0.16 10.0K
(NYSE:XLU) State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 43.7600 0.050 0.11 13.5K
(NYSE:XLC) State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 115.8900 0.100 0.08 30.9K
(NYSE:XLE) State Street Energy Select Sector SPDR ETF 46.1400 0.030 0.06 32.7K

Losers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume
(NYSE:XLI) State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 154.86 -0.15 -0.1 407

Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.

For more information on sector movers, click here.

