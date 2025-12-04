Leading And Lagging Sectors For December 4, 2025

Gainers
|Symbol
|Name
|Price
|Change ($)
|Change (%)
|Volume
|(NYSE:XLE)
|State Street Energy Select Sector SPDR ETF
|92.0000
|0.170
|0.18
|27.7K
|(NYSE:XLC)
|State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
|115.3100
|0.180
|0.15
|2.2K
|(NYSE:XLV)
|State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
|155.2416
|0.162
|0.10
|4.6K
|(NYSE:XLF)
|State Street Financial Select Sector SPDR ETF
|53.5900
|0.040
|0.07
|46.8K
|(NYSE:XLU)
|State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
|87.6300
|0.030
|0.03
|2.8K
|(NYSE:XLB)
|State Street Materials Select Sector SPDR ETF
|89.0000
|0.010
|0.01
|141
Losers
|Symbol
|Name
|Price
|Change ($)
|Change (%)
|Volume
|(NYSE:XLP)
|State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
|78.78
|-0.05
|-0.07
|4.4K
Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
