movers image
December 4, 2025 8:10 AM 1 min read

Leading And Lagging Sectors For December 4, 2025

by Benzinga Insights Benzinga Staff Writer
Follow

Gainers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume
(NYSE:XLE) State Street Energy Select Sector SPDR ETF 92.0000 0.170 0.18 27.7K
(NYSE:XLC) State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 115.3100 0.180 0.15 2.2K
(NYSE:XLV) State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 155.2416 0.162 0.10 4.6K
(NYSE:XLF) State Street Financial Select Sector SPDR ETF 53.5900 0.040 0.07 46.8K
(NYSE:XLU) State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 87.6300 0.030 0.03 2.8K
(NYSE:XLB) State Street Materials Select Sector SPDR ETF 89.0000 0.010 0.01 141

Losers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume
(NYSE:XLP) State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 78.78 -0.05 -0.07 4.4K

Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.

For more information on sector movers, click here.

XLB Logo
XLBState Street Materials Select Sector SPDR ETF
$89.000.01%
Overview
XLC Logo
XLCState Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
$115.310.16%
XLE Logo
XLEState Street Energy Select Sector SPDR ETF
$91.970.15%
XLF Logo
XLFState Street Financial Select Sector SPDR ETF
$53.590.07%
XLP Logo
XLPState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
$78.880.06%
XLU Logo
XLUState Street Utilities Select Sector SPDR ETF
$87.640.05%
XLV Logo
XLVState Street Health Care Select Sector SPDR ETF
$155.220.09%
Market News and Data brought to you by Benzinga APIs

© 2025 Benzinga.com. Benzinga does not provide investment advice. All rights reserved.

Comments
Connect With Us
instagramlinkedinyoutubeblueskymastodon
About Benzinga
Market Resources
Trading Tools & Education
Ring the Bell
© 2025 Benzinga | All Rights Reserved