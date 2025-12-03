movers image
December 3, 2025 8:10 AM 1 min read

Leading And Lagging Sectors For December 3, 2025

by Benzinga Insights Benzinga Staff Writer
Gainers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume
(NYSE:XLE) State Street Energy Select Sector SPDR ETF 90.7200 0.58 0.64 12.5K
(NYSE:XLK) State Street Technology Select Sector SPDR ETF 290.2600 0.96 0.33 18.8K
(NYSE:XLF) State Street Financial Select Sector SPDR ETF 53.0000 0.16 0.30 51.5K
(NYSE:XLU) State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 88.1400 0.26 0.29 7.1K
(NYSE:XLRE) State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 41.1000 0.11 0.26 3.3K
(NYSE:XLP) State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 78.9599 0.19 0.24 870
(NYSE:XLV) State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 154.7000 0.34 0.22 3.4K
(NYSE:XLB) State Street Materials Select Sector SPDR ETF 88.5000 0.13 0.14 674

Losers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume
(NYSE:XLY) State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 236.14 -0.3 -0.13 351

Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.

