November 28, 2025 8:10 AM 1 min read

Leading And Lagging Sectors For November 28, 2025

by Benzinga Insights Benzinga Staff Writer
Gainers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume
(NYSE:XLU) SPDR Select Sector Fund - Utilities 90.48 0.49 0.54 28.2K
(NYSE:XLK) SPDR Select Sector Fund - Technology 285.20 1.42 0.50 16.0K
(NYSE:XLY) SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary 235.73 0.73 0.31 175
(NYSE:XLE) SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector 89.46 0.18 0.20 18.8K
(NYSE:XLF) SPDR Select Sector Fund - Financial 53.03 0.08 0.15 25.6K
(NYSE:XLB) Materials Select Sector SPDR 89.00 0.11 0.12 8.7K
(NYSE:XLP) SPDR Select Sector Fund - Consumer Staples 79.00 0.09 0.11 31.3K

Losers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume
(NYSE:XLRE) Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) 41.41 -0.06 -0.15 685
(NYSE:XLV) SPDR Select Sector Fund - Health Care 158.41 -0.01 -0.01 19.9K

Pulled from Benzinga Pro data the above sector movers alert assists traders in understanding macro-level trends and market variations. Traders will look for sector movers providing information on sectors that are over- or under-performing, deriving these results into investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.

For more information on sector movers, click here.

