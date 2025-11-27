Leading And Lagging Sectors For November 27, 2025

Gainers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume (NYSE:XLK) SPDR Select Sector Fund - Technology 283.47 3.01 1.07 55.6K (NYSE:XLY) SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary 234.51 1.11 0.47 5.2K (NYSE:XLF) SPDR Select Sector Fund - Financial 52.60 0.06 0.11 109.5K (NYSE:XLU) SPDR Select Sector Fund - Utilities 88.88 0.07 0.07 20.6K (NYSE:XLI) SPDR Select Sector Fund - Industrial 152.00 0.08 0.05 2.7K (NYSE:XLV) SPDR Select Sector Fund - Health Care 158.86 0.09 0.05 30.8K

Losers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume (NYSE:XLC) The Communication Services Select Sector SPDR Fund 113.99 -0.31 -0.28 2.2K (NYSE:XLRE) Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) 41.21 -0.08 -0.20 1.0K (NYSE:XLE) SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector 88.55 -0.06 -0.07 21.9K (NYSE:XLP) SPDR Select Sector Fund - Consumer Staples 78.04 -0.02 -0.03 7.0K

Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alerts can help traders understand macro-level market trends. Traders often look for sector movers to provide high-level analysis on which sectors are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.

To read more about sector movers, click here.