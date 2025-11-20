Leading And Lagging Sectors For November 20, 2025

Gainers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume (NYSE:XLK) SPDR Select Sector Fund - Technology 287.3900 6.42 2.28 26.0K (NYSE:XLY) SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary 226.5200 2.01 0.89 1.7K (NYSE:XLC) The Communication Services Select Sector SPDR Fund 112.0300 0.84 0.75 1.6K (NYSE:XLB) Materials Select Sector SPDR 86.2900 0.55 0.64 854 (NYSE:XLI) SPDR Select Sector Fund - Industrial 151.1500 0.80 0.53 1.7K (NYSE:XLE) SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector 90.3400 0.46 0.51 12.6K (NYSE:XLF) SPDR Select Sector Fund - Financial 51.8000 0.24 0.46 68.6K (NYSE:XLU) SPDR Select Sector Fund - Utilities 88.7901 0.32 0.36 4.1K (NYSE:XLRE) Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) 40.6000 0.09 0.22 5.5K

No loser in today's Pre-market session.

Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alerts can help traders understand macro-level market trends. Traders often look for sector movers to provide high-level analysis on which sectors are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.

