Leading And Lagging Sectors For November 12, 2025

Gainers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume (NYSE:XLK) SPDR Select Sector Fund - Technology 295.65 2.64 0.90 15.3K (NYSE:XLY) SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary 240.24 0.69 0.28 575 (NYSE:XLC) The Communication Services Select Sector SPDR Fund 114.46 0.26 0.22 334 (NYSE:XLV) SPDR Select Sector Fund - Health Care 150.85 0.17 0.11 10.2K (NYSE:XLF) SPDR Select Sector Fund - Financial 53.25 0.04 0.07 32.1K

Losers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume (NYSE:XLE) SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector 91.31 -0.22 -0.25 40.3K (NYSE:XLP) SPDR Select Sector Fund - Consumer Staples 77.37 -0.06 -0.08 5.5K (NYSE:XLU) SPDR Select Sector Fund - Utilities 89.68 -0.03 -0.04 2.5K

Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alerts can help traders understand macro-level market trends. Traders often look for sector movers to provide high-level analysis on which sectors are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.

