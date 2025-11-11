November 11, 2025 8:10 AM 1 min read

Leading And Lagging Sectors For November 11, 2025

by Benzinga Insights
Gainers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume
(NYSE:XLB) Materials Select Sector SPDR 87.00 0.37 0.42 308
(NYSE:XLP) SPDR Select Sector Fund - Consumer Staples 76.63 0.20 0.26 4.8K
(NYSE:XLRE) Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) 41.33 0.09 0.21 818
(NYSE:XLV) SPDR Select Sector Fund - Health Care 147.55 0.27 0.18 5.2K
(NYSE:XLF) SPDR Select Sector Fund - Financial 53.00 0.03 0.05 69.0K
(NYSE:XLU) SPDR Select Sector Fund - Utilities 89.69 0.03 0.03 3.0K

Losers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume
(NYSE:XLK) SPDR Select Sector Fund - Technology 293.61 -1.92 -0.65 9.5K
(NYSE:XLE) SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector 90.10 -0.25 -0.28 24.5K
(NYSE:XLY) SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary 238.56 -0.40 -0.17 251
(NYSE:XLI) SPDR Select Sector Fund - Industrial 154.14 -0.06 -0.04 3.2K

Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.

