Leading And Lagging Sectors For November 6, 2025

Gainers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume (NYSE:XLE) SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector 87.7300 0.31 0.35 7.5K (NYSE:XLK) SPDR Select Sector Fund - Technology 296.1100 1.02 0.34 26.3K (NYSE:XLC) The Communication Services Select Sector SPDR Fund 113.7405 0.32 0.28 981 (NYSE:XLI) SPDR Select Sector Fund - Industrial 153.6000 0.40 0.26 281 (NYSE:XLRE) Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) 41.0400 0.11 0.26 3.4K (NYSE:XLU) SPDR Select Sector Fund - Utilities 88.9100 0.06 0.06 4.1K (NYSE:XLV) SPDR Select Sector Fund - Health Care 145.7300 0.07 0.04 4.8K

Losers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume (NYSE:XLY) SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary 240.23 -0.83 -0.35 388 (NYSE:XLP) SPDR Select Sector Fund - Consumer Staples 75.82 -0.12 -0.16 2.0K

Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.

To read more about sector movers, click here.