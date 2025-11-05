Leading And Lagging Sectors For November 5, 2025

Gainers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume (NYSE:XLB) Materials Select Sector SPDR 85.16 0.44 0.51 104 (NYSE:XLV) SPDR Select Sector Fund - Health Care 145.42 0.32 0.22 1.9K (NYSE:XLC) The Communication Services Select Sector SPDR Fund 113.00 0.19 0.16 572 (NYSE:XLY) SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary 238.53 0.37 0.15 2.0K (NYSE:XLU) SPDR Select Sector Fund - Utilities 88.90 0.07 0.07 2.8K (NYSE:XLE) SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector 87.25 0.06 0.06 3.1K (NYSE:XLRE) Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) 40.95 0.01 0.02 309

Losers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume (NYSE:XLK) SPDR Select Sector Fund - Technology 292.45 -1.49 -0.51 19.0K (NYSE:XLI) SPDR Select Sector Fund - Industrial 152.38 -0.23 -0.16 1.5K (NYSE:XLP) SPDR Select Sector Fund - Consumer Staples 75.98 -0.01 -0.02 3.1K

Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.

For more information on sector movers, click here.