Leading And Lagging Sectors For October 13, 2025

Gainers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume (NYSE:XLK) SPDR Select Sector Fund - Technology 285.0850 6.695 2.40 47.4K (NYSE:XLB) Materials Select Sector SPDR 87.9400 1.090 1.25 24.8K (NYSE:XLE) SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector 85.9700 0.750 0.88 46.7K (NYSE:XLY) SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary 230.7100 1.960 0.85 793 (NYSE:XLC) The Communication Services Select Sector SPDR Fund 113.7500 0.950 0.84 1.3K (NYSE:XLF) SPDR Select Sector Fund - Financial 52.5994 0.439 0.84 243.2K (NYSE:XLI) SPDR Select Sector Fund - Industrial 151.0800 1.180 0.78 6.3K (NYSE:XLU) SPDR Select Sector Fund - Utilities 90.5300 0.330 0.36 18.5K (NYSE:XLRE) Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) 40.7500 0.070 0.17 1.9K (NYSE:XLV) SPDR Select Sector Fund - Health Care 142.1600 0.050 0.03 35.2K

Losers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume (NYSE:XLP) SPDR Select Sector Fund - Consumer Staples 77.93 -0.17 -0.22 18.9K

Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alerts can help traders understand macro-level market trends. Traders often look for sector movers to provide high-level analysis on which sectors are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.

