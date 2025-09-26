Leading And Lagging Sectors For September 26, 2025

Gainers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume (NYSE: XLV) SPDR Select Sector Fund - Health Care 135.2308 1.101 0.82 48.1K (NYSE: XLY) SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary 237.8000 1.580 0.66 3.7K (NYSE: XLF) SPDR Select Sector Fund - Financial 53.7099 0.240 0.44 140.0K (NYSE: XLC) The Communication Services Select Sector SPDR Fund 117.5400 0.510 0.43 3.3K (NYSE: XLI) SPDR Select Sector Fund - Industrial 151.7500 0.530 0.35 2.2K (NYSE: XLE) SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector 91.4200 0.270 0.29 47.6K (NYSE: XLB) Materials Select Sector SPDR 88.0100 0.190 0.21 424 (NYSE: XLK) SPDR Select Sector Fund - Technology 278.4900 0.490 0.17 22.1K (NYSE: XLP) SPDR Select Sector Fund - Consumer Staples 77.8800 0.110 0.14 31.3K (NYSE: XLU) SPDR Select Sector Fund - Utilities 85.4318 0.012 0.01 12.9K

Losers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume (NYSE: XLRE) Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) 41.46 -0.01 -0.03 720

Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alerts can help traders understand macro-level market trends. Traders often look for sector movers to provide high-level analysis on which sectors are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.

