Leading And Lagging Sectors For September 23, 2025

Gainers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume XLE SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector 88.00 0.33 0.37 29.6K XLY SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary 240.80 0.62 0.25 1.2K XLP SPDR Select Sector Fund - Consumer Staples 78.13 0.17 0.21 4.5K XLB Materials Select Sector SPDR 90.42 0.05 0.05 488 XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) 41.68 0.01 0.02 1.0K

Losers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume XLI SPDR Select Sector Fund - Industrial 152.65 -0.35 -0.23 613 XLU SPDR Select Sector Fund - Utilities 85.16 -0.04 -0.05 5.7K XLK SPDR Select Sector Fund - Technology 282.60 -0.06 -0.03 68.0K XLF SPDR Select Sector Fund - Financial 53.99 -0.01 -0.02 62.5K

Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.

To read more about sector movers, click here.