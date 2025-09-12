Leading And Lagging Sectors For September 12, 2025

Gainers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume XLC The Communication Services Select Sector SPDR Fund 117.10 0.72 0.61 771 XLE SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector 89.38 0.25 0.28 141.9K XLV SPDR Select Sector Fund - Health Care 139.99 0.27 0.19 7.1K XLK SPDR Select Sector Fund - Technology 271.40 0.34 0.12 46.7K XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) 42.55 0.01 0.02 752

Losers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume XLU SPDR Select Sector Fund - Utilities 84.8001 -0.27 -0.32 4.2K XLP SPDR Select Sector Fund - Consumer Staples 80.4500 -0.14 -0.18 3.9K XLF SPDR Select Sector Fund - Financial 53.9400 -0.09 -0.17 80.6K XLI SPDR Select Sector Fund - Industrial 152.6200 -0.18 -0.12 2.5K XLY SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary 237.1500 -0.25 -0.11 2.4K XLB Materials Select Sector SPDR 92.5100 -0.10 -0.11 457

Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.

To read more about sector movers, click here.