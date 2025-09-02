September 2, 2025 9:11 AM 2 min read

Leading And Lagging Sectors For September 2, 2025

by Benzinga Insights
Gainers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume
XLP SPDR Select Sector Fund - Consumer Staples 80.87 0.09 0.11 31.6K

Losers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume
XLK SPDR Select Sector Fund - Technology 257.48 -4.97 -1.90 86.1K
XLY SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary 228.86 -2.88 -1.25 5.1K
XLC The Communication Services Select Sector SPDR Fund 110.00 -1.39 -1.25 13.9K
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) 41.85 -0.46 -1.09 86.6K
XLI SPDR Select Sector Fund - Industrial 150.49 -1.52 -1.00 9.3K
XLB Materials Select Sector SPDR 91.57 -0.71 -0.77 8.3K
XLF SPDR Select Sector Fund - Financial 53.65 -0.34 -0.63 212.5K
XLV SPDR Select Sector Fund - Health Care 136.70 -0.73 -0.54 22.7K
XLU SPDR Select Sector Fund - Utilities 84.00 -0.32 -0.38 14.3K
XLE SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector 90.25 -0.14 -0.16 78.7K

Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.

