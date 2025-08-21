Leading And Lagging Sectors For August 21, 2025

No gainer in today's Pre-market session.
Losers
|Symbol
|Name
|Price
|Change ($)
|Change (%)
|Volume
|XLP
|SPDR Select Sector Fund - Consumer Staples
|82.8000
|-0.42
|-0.51
|27.0K
|XLK
|SPDR Select Sector Fund - Technology
|258.8200
|-1.03
|-0.40
|9.3K
|XLY
|SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary
|226.7000
|-0.88
|-0.39
|1.9K
|XLF
|SPDR Select Sector Fund - Financial
|52.6700
|-0.20
|-0.38
|124.8K
|XLV
|SPDR Select Sector Fund - Health Care
|137.0100
|-0.49
|-0.36
|8.0K
|XLU
|SPDR Select Sector Fund - Utilities
|86.0000
|-0.17
|-0.20
|5.2K
|XLC
|The Communication Services Select Sector SPDR Fund
|109.6700
|-0.18
|-0.17
|412
|XLB
|Materials Select Sector SPDR
|89.9700
|-0.15
|-0.17
|2.8K
|XLI
|SPDR Select Sector Fund - Industrial
|151.0700
|-0.15
|-0.10
|1.0K
|XLE
|SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector
|85.7499
|-0.04
|-0.05
|30.8K
Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alerts can help traders understand macro-level market trends. Traders often look for sector movers to provide high-level analysis on which sectors are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
