August 21, 2025 9:10 AM 1 min read

Leading And Lagging Sectors For August 21, 2025

by Benzinga Insights Benzinga Staff Writer
Follow

No gainer in today's Pre-market session.

Losers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume
XLP SPDR Select Sector Fund - Consumer Staples 82.8000 -0.42 -0.51 27.0K
XLK SPDR Select Sector Fund - Technology 258.8200 -1.03 -0.40 9.3K
XLY SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary 226.7000 -0.88 -0.39 1.9K
XLF SPDR Select Sector Fund - Financial 52.6700 -0.20 -0.38 124.8K
XLV SPDR Select Sector Fund - Health Care 137.0100 -0.49 -0.36 8.0K
XLU SPDR Select Sector Fund - Utilities 86.0000 -0.17 -0.20 5.2K
XLC The Communication Services Select Sector SPDR Fund 109.6700 -0.18 -0.17 412
XLB Materials Select Sector SPDR 89.9700 -0.15 -0.17 2.8K
XLI SPDR Select Sector Fund - Industrial 151.0700 -0.15 -0.10 1.0K
XLE SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector 85.7499 -0.04 -0.05 30.8K

Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alerts can help traders understand macro-level market trends. Traders often look for sector movers to provide high-level analysis on which sectors are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.

For more information on sector movers, click here.

XLB Logo
XLBMaterials Select Sector SPDR
$90.04-0.09%

Stock Score Locked: Want to See it?

Benzinga Rankings give you vital metrics on any stock – anytime.

Reveal Full Score
Edge Rankings
Momentum
40.08
Price Trend
Short
Medium
Long
Overview
XLC Logo
XLCThe Communication Services Select Sector SPDR Fund
$109.67-0.16%
XLE Logo
XLESPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector
$85.68-0.13%
XLF Logo
XLFSPDR Select Sector Fund - Financial
$52.65-0.42%
XLI Logo
XLISPDR Select Sector Fund - Industrial
$151.17-0.03%
XLK Logo
XLKSPDR Select Sector Fund - Technology
$258.84-0.39%
XLP Logo
XLPSPDR Select Sector Fund - Consumer Staples
$82.80-0.50%
XLU Logo
XLUSPDR Select Sector Fund - Utilities
$86.00-0.20%
XLV Logo
XLVSPDR Select Sector Fund - Health Care
$137.01-0.36%
XLY Logo
XLYSPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary
$226.70-0.39%
Market News and Data brought to you by Benzinga APIs

© 2025 Benzinga.com. Benzinga does not provide investment advice. All rights reserved.

Comments
Connect With Us
blueskyinstagramlinkedinyoutube
About Benzinga
Market Resources
Trading Tools & Education
Ring the Bell
© 2025 Benzinga | All Rights Reserved