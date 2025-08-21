Leading And Lagging Sectors For August 21, 2025

No gainer in today's Pre-market session.

Losers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume XLP SPDR Select Sector Fund - Consumer Staples 82.8000 -0.42 -0.51 27.0K XLK SPDR Select Sector Fund - Technology 258.8200 -1.03 -0.40 9.3K XLY SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary 226.7000 -0.88 -0.39 1.9K XLF SPDR Select Sector Fund - Financial 52.6700 -0.20 -0.38 124.8K XLV SPDR Select Sector Fund - Health Care 137.0100 -0.49 -0.36 8.0K XLU SPDR Select Sector Fund - Utilities 86.0000 -0.17 -0.20 5.2K XLC The Communication Services Select Sector SPDR Fund 109.6700 -0.18 -0.17 412 XLB Materials Select Sector SPDR 89.9700 -0.15 -0.17 2.8K XLI SPDR Select Sector Fund - Industrial 151.0700 -0.15 -0.10 1.0K XLE SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector 85.7499 -0.04 -0.05 30.8K

Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alerts can help traders understand macro-level market trends. Traders often look for sector movers to provide high-level analysis on which sectors are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.

