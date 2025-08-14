August 14, 2025 9:10 AM 2 min read

Leading And Lagging Sectors For August 14, 2025

by Benzinga Insights Benzinga Staff Writer
Follow

No gainer in today's Pre-market session.

Losers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume
XLI SPDR Select Sector Fund - Industrial 151.45 -1.03 -0.68 17.8K
XLY SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary 228.42 -1.43 -0.63 5.2K
XLK SPDR Select Sector Fund - Technology 266.81 -1.50 -0.56 40.4K
XLB Materials Select Sector SPDR 90.48 -0.50 -0.55 9.1K
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) 41.15 -0.20 -0.49 20.6K
XLF SPDR Select Sector Fund - Financial 52.52 -0.24 -0.46 257.7K
XLU SPDR Select Sector Fund - Utilities 86.13 -0.34 -0.40 16.5K
XLC The Communication Services Select Sector SPDR Fund 110.68 -0.43 -0.39 7.2K
XLV SPDR Select Sector Fund - Health Care 132.95 -0.34 -0.26 28.5K
XLE SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector 85.44 -0.20 -0.24 131.9K
XLP SPDR Select Sector Fund - Consumer Staples 82.58 -0.05 -0.07 7.3K

Pulled from Benzinga Pro data the above sector movers alert assists traders in understanding macro-level trends and market variations. Traders will look for sector movers providing information on sectors that are over- or under-performing, deriving these results into investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.

For more information on sector movers, click here.

XLB Logo
XLBMaterials Select Sector SPDR
$90.40-0.64%

Stock Score Locked: Edge Members Only

Benzinga Rankings give you vital metrics on any stock – anytime.

Unlock Rankings
Edge Rankings
Momentum
N/A
Price Trend
Short
Medium
Long
Overview
XLC Logo
XLCThe Communication Services Select Sector SPDR Fund
$110.72-0.35%
XLE Logo
XLESPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector
$85.47-0.20%
XLF Logo
XLFSPDR Select Sector Fund - Financial
$52.56-0.38%
XLI Logo
XLISPDR Select Sector Fund - Industrial
$151.56-0.60%
XLK Logo
XLKSPDR Select Sector Fund - Technology
$267.10-0.45%
XLP Logo
XLPSPDR Select Sector Fund - Consumer Staples
$82.60-0.04%
XLRE Logo
XLREReal Estate Select Sector SPDR Fund (The)
$41.18-0.41%
XLU Logo
XLUSPDR Select Sector Fund - Utilities
$85.89-0.67%
XLV Logo
XLVSPDR Select Sector Fund - Health Care
$133.01-0.21%
XLY Logo
XLYSPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary
$228.41-0.63%
Market News and Data brought to you by Benzinga APIs

© 2025 Benzinga.com. Benzinga does not provide investment advice. All rights reserved.

Comments
Connect With Us
instagramlinkedinyoutube
About Benzinga
Market Resources
Trading Tools & Education
Ring the Bell
© 2025 Benzinga | All Rights Reserved