Leading And Lagging Sectors For August 14, 2025

No gainer in today's Pre-market session.
Losers
|Symbol
|Name
|Price
|Change ($)
|Change (%)
|Volume
|XLI
|SPDR Select Sector Fund - Industrial
|151.45
|-1.03
|-0.68
|17.8K
|XLY
|SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary
|228.42
|-1.43
|-0.63
|5.2K
|XLK
|SPDR Select Sector Fund - Technology
|266.81
|-1.50
|-0.56
|40.4K
|XLB
|Materials Select Sector SPDR
|90.48
|-0.50
|-0.55
|9.1K
|XLRE
|Real Estate Select Sector SPDR Fund (The)
|41.15
|-0.20
|-0.49
|20.6K
|XLF
|SPDR Select Sector Fund - Financial
|52.52
|-0.24
|-0.46
|257.7K
|XLU
|SPDR Select Sector Fund - Utilities
|86.13
|-0.34
|-0.40
|16.5K
|XLC
|The Communication Services Select Sector SPDR Fund
|110.68
|-0.43
|-0.39
|7.2K
|XLV
|SPDR Select Sector Fund - Health Care
|132.95
|-0.34
|-0.26
|28.5K
|XLE
|SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector
|85.44
|-0.20
|-0.24
|131.9K
|XLP
|SPDR Select Sector Fund - Consumer Staples
|82.58
|-0.05
|-0.07
|7.3K
Pulled from Benzinga Pro data the above sector movers alert assists traders in understanding macro-level trends and market variations. Traders will look for sector movers providing information on sectors that are over- or under-performing, deriving these results into investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
For more information on sector movers, click here.
© 2025 Benzinga.com. Benzinga does not provide investment advice. All rights reserved.