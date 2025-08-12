Leading And Lagging Sectors For August 12, 2025

Gainers

Symbol Name Price Change ($) Change (%) Volume XLY SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary 226.18 1.82 0.81 16.0K XLB Materials Select Sector SPDR 88.82 0.67 0.76 4.9K XLC The Communication Services Select Sector SPDR Fund 108.80 0.62 0.57 10.3K XLI SPDR Select Sector Fund - Industrial 151.11 0.77 0.51 11.1K XLK SPDR Select Sector Fund - Technology 265.45 1.33 0.50 28.3K XLF SPDR Select Sector Fund - Financial 52.05 0.22 0.42 318.2K XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) 41.15 0.14 0.34 3.7K XLV SPDR Select Sector Fund - Health Care 130.67 0.38 0.29 16.5K XLP SPDR Select Sector Fund - Consumer Staples 82.64 0.23 0.27 1.4K XLU SPDR Select Sector Fund - Utilities 86.11 0.20 0.23 12.1K XLE SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector 84.37 0.12 0.14 42.2K

No loser in today's Pre-market session.

Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.

