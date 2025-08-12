Leading And Lagging Sectors For August 12, 2025

Gainers
|Symbol
|Name
|Price
|Change ($)
|Change (%)
|Volume
|XLY
|SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary
|226.18
|1.82
|0.81
|16.0K
|XLB
|Materials Select Sector SPDR
|88.82
|0.67
|0.76
|4.9K
|XLC
|The Communication Services Select Sector SPDR Fund
|108.80
|0.62
|0.57
|10.3K
|XLI
|SPDR Select Sector Fund - Industrial
|151.11
|0.77
|0.51
|11.1K
|XLK
|SPDR Select Sector Fund - Technology
|265.45
|1.33
|0.50
|28.3K
|XLF
|SPDR Select Sector Fund - Financial
|52.05
|0.22
|0.42
|318.2K
|XLRE
|Real Estate Select Sector SPDR Fund (The)
|41.15
|0.14
|0.34
|3.7K
|XLV
|SPDR Select Sector Fund - Health Care
|130.67
|0.38
|0.29
|16.5K
|XLP
|SPDR Select Sector Fund - Consumer Staples
|82.64
|0.23
|0.27
|1.4K
|XLU
|SPDR Select Sector Fund - Utilities
|86.11
|0.20
|0.23
|12.1K
|XLE
|SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector
|84.37
|0.12
|0.14
|42.2K
No loser in today's Pre-market session.
Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
For more information on sector movers, click here.
© 2025 Benzinga.com. Benzinga does not provide investment advice. All rights reserved.