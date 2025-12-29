12 Information Technology Stocks Moving In Monday's After-Market Session

Gainers
- PicoCELA (NASDAQ:PCLA) stock moved upwards by 16.0% to $0.36 during Monday's after-market session. The company's market cap stands at $14.0 million.
- Brand Engagement Network (NASDAQ:BNAI) stock increased by 5.78% to $2.65. The company's market cap stands at $6.4 million.
- Syntec Optics Holdings (NASDAQ:OPTX) stock moved upwards by 4.81% to $2.83. The market value of their outstanding shares is at $94.1 million.
- UTime (NASDAQ:WTO) stock moved upwards by 3.27% to $0.63. The company's market cap stands at $1.2 million.
- AXT (NASDAQ:AXTI) shares rose 2.46% to $14.95. The company's market cap stands at $716.5 million.
- Microvision (NASDAQ:MVIS) stock rose 2.11% to $0.88. The company's market cap stands at $278.1 million.
Losers
- 3 E Network (NASDAQ:MASK) shares fell 6.0% to $0.25 during Monday's after-market session. The market value of their outstanding shares is at $3.0 million.
- CCSC Tech Intl Holdings (NASDAQ:CCTG) stock declined by 5.78% to $0.16. The market value of their outstanding shares is at $3.0 million. As per the press release, H1 earnings came out 4 days ago.
- ChowChow Cloud Internatio (AMEX:CHOW) shares fell 4.86% to $0.64. The market value of their outstanding shares is at $27.7 million.
- Republic Power Group (NASDAQ:RPGL) shares declined by 4.75% to $0.65. The company's market cap stands at $4.5 million.
- Digi Power X (NASDAQ:DGXX) shares declined by 1.97% to $2.5. The market value of their outstanding shares is at $171.7 million.
- Next Technology Holding (NASDAQ:NXTT) stock decreased by 1.76% to $6.15. The company's market cap stands at $27.1 million.
