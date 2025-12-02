movers image
December 2, 2025 7:06 AM 1 min read

12 Communication Services Stocks Moving In Tuesday's Pre-Market Session

by Benzinga Insights Benzinga Staff Writer
Follow

Gainers

  • Nomadar (NASDAQ:NOMA) shares moved upwards by 13.9% to $9.8 during Tuesday's pre-market session.
  • WeShop Holdings (NASDAQ:WSHP) shares rose 10.07% to $137.7.
  • VS Media Holdings (NASDAQ:VSME) stock rose 8.94% to $0.16.
  • TNL Mediagene (NASDAQ:TNMG) shares rose 5.04% to $0.3.
  • Amber International (NASDAQ:AMBR) stock increased by 4.41% to $2.25. As per the news, the Q3 earnings report came out 4 days ago.
  • Brera Holdings (NASDAQ:SLMT) stock increased by 4.18% to $2.24.

Losers

  • Liberty Global (NASDAQ:LBTYB) shares decreased by 13.2% to $10.0 during Tuesday's pre-market session.
  • Ambitions Enterprise Mgmt (NASDAQ:AHMA) shares decreased by 11.79% to $12.65.
  • LQR House (NASDAQ:YHC) stock decreased by 5.89% to $0.96.
  • Onfolio Holdings (NASDAQ:ONFO) stock fell 4.55% to $0.81.
  • CTRL Group (NASDAQ:MCTR) shares fell 4.11% to $0.93.
  • Star Fashion Culture (NASDAQ:STFS) shares declined by 3.58% to $0.14. See Also: www.benzinga.com/money/best-communication-services-stocks/

This article was generated by Benzinga's automated content engine and reviewed by an editor.

AHMA Logo
AHMAAmbitions Enterprise Management Co LLC
$12.60-12.1%
Overview
AMBR Logo
AMBRAmber International Holding Ltd
$2.202.33%
LBTYB Logo
LBTYBLiberty Global Ltd
$10.00-10.8%
MCTR Logo
MCTRCTRL Group Ltd
$0.9332-3.79%
NOMA Logo
NOMANomadar Corp
$9.5511.1%
ONFO Logo
ONFOOnfolio Holdings Inc
$0.8130-4.07%
SLMT Logo
SLMTBrera Holdings PLC
$2.244.19%
STFS Logo
STFSStar Fashion Culture Holdings Ltd
$0.1431-3.57%
TNMG Logo
TNMGTNL Mediagene
$0.315010.3%
VSME Logo
VSMEVS Media Holdings Ltd
$0.15928.74%
WSHP Logo
WSHPWeShop Holdings Ltd
$137.7015.7%
YHC Logo
YHCLQR House Inc
$0.9600-5.88%
Market News and Data brought to you by Benzinga APIs

© 2025 Benzinga.com. Benzinga does not provide investment advice. All rights reserved.

Posted In:
MoversBZI-TFM
Comments
Connect With Us
instagramlinkedinyoutubeblueskymastodon
About Benzinga
Market Resources
Trading Tools & Education
Ring the Bell
© 2025 Benzinga | All Rights Reserved