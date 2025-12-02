12 Communication Services Stocks Moving In Tuesday's Pre-Market Session

Gainers
- Nomadar (NASDAQ:NOMA) shares moved upwards by 13.9% to $9.8 during Tuesday's pre-market session.
- WeShop Holdings (NASDAQ:WSHP) shares rose 10.07% to $137.7.
- VS Media Holdings (NASDAQ:VSME) stock rose 8.94% to $0.16.
- TNL Mediagene (NASDAQ:TNMG) shares rose 5.04% to $0.3.
- Amber International (NASDAQ:AMBR) stock increased by 4.41% to $2.25. As per the news, the Q3 earnings report came out 4 days ago.
- Brera Holdings (NASDAQ:SLMT) stock increased by 4.18% to $2.24.
Losers
- Liberty Global (NASDAQ:LBTYB) shares decreased by 13.2% to $10.0 during Tuesday's pre-market session.
- Ambitions Enterprise Mgmt (NASDAQ:AHMA) shares decreased by 11.79% to $12.65.
- LQR House (NASDAQ:YHC) stock decreased by 5.89% to $0.96.
- Onfolio Holdings (NASDAQ:ONFO) stock fell 4.55% to $0.81.
- CTRL Group (NASDAQ:MCTR) shares fell 4.11% to $0.93.
- Star Fashion Culture (NASDAQ:STFS) shares declined by 3.58% to $0.14.
