12 Health Care Stocks Moving In Tuesday's Pre-Market Session

Gainers
- Mobile-health Network (NASDAQ:MNDR) stock moved upwards by 19.4% to $2.21 during Tuesday's pre-market session.
- ETHZilla (NASDAQ:ETHZ) stock increased by 17.52% to $11.13.
- Jasper Therapeutics (NASDAQ:JSPR) stock increased by 17.44% to $2.02.
- NRX Pharmaceuticals (NASDAQ:NRXP) shares increased by 10.87% to $2.65.
- Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD) stock increased by 9.73% to $4.62.
- Fennec Pharmaceuticals (NASDAQ:FENC) shares increased by 8.79% to $8.41.
Losers
- Janux Therapeutics (NASDAQ:JANX) shares decreased by 38.7% to $20.84 during Tuesday's pre-market session.
- Sensei Biotherapeutics (NASDAQ:SNSE) shares declined by 12.01% to $7.4.
- ProPhase Labs (NASDAQ:PRPH) shares decreased by 10.36% to $0.17.
- Citius Oncology (NASDAQ:CTOR) shares declined by 8.54% to $1.5.
- Clearmind Medicine (NASDAQ:CMND) shares fell 8.34% to $0.13.
- Nexalin Technology (NASDAQ:NXL) shares declined by 7.62% to $0.85. See Also: www.benzinga.com/money/best-healthcare-stocks/
