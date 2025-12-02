12 Information Technology Stocks Moving In Tuesday's Pre-Market Session

Gainers
- Taoping (NASDAQ:TAOP) shares moved upwards by 58.4% to $3.39 during Tuesday's pre-market session.
- MongoDB (NASDAQ:MDB) stock rose 22.54% to $403.0. As per the news, the Q3 earnings report came out yesterday.
- Credo Technology Group (NASDAQ:CRDO) shares moved upwards by 18.62% to $203.0. As per the news, the Q2 earnings report came out yesterday.
- Phaos Technology Holdings (AMEX:POAS) shares rose 5.12% to $3.69.
- Astera Labs (NASDAQ:ALAB) shares increased by 4.72% to $173.0.
- Snowflake (NYSE:SNOW) shares rose 4.2% to $262.6.
Losers
- American Bitcoin (NASDAQ:ABTC) shares declined by 19.1% to $2.9 during Tuesday's pre-market session.
- Yxt.Com Group Holding (NASDAQ:YXT) shares fell 18.09% to $0.68.
- SMX (Security Matters) (NASDAQ:SMX) shares declined by 13.62% to $33.68.
- Foxx Development Holdings (NASDAQ:FOXX) stock declined by 12.56% to $3.9.
- Cambium Networks (NASDAQ:CMBM) shares declined by 6.56% to $1.71.
- Socket Mobile (NASDAQ:SCKT) shares declined by 6.51% to $1.15. See Also: www.benzinga.com/money/tech-stocks/
This article was generated by Benzinga's automated content engine and reviewed by an editor.
Market News and Data brought to you by Benzinga APIs
ALABAstera Labs Inc
$172.054.15%
CMBMCambium Networks Corp
$1.71-6.56%
CRDOCredo Technology Group Holding Ltd
$203.0018.6%
FOXXFoxx Development Holdings Inc
$3.90-12.6%
MDBMongoDB Inc
$405.9823.4%
POASPhaos Technology Holdings Cayman Ltd
Not Available-%
SCKTSocket Mobile Inc
$1.251.63%
SMXSMX (Security Matters) PLC
$33.38-14.4%
SNOWSnowflake Inc
$262.864.31%
TAOPTaoping Inc
$3.7173.4%
YXTYxt.Com Group Holding Ltd
$0.6768-18.1%
© 2025 Benzinga.com. Benzinga does not provide investment advice. All rights reserved.