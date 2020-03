The Daily Biotech Pulse: Roche Obtains FDA Emergency Use Authorization For COVID-19 Test, Chembio Appoints New CEO, Inovio Slumps On Earnings

Here's a roundup of top developments in the biotech space over the last 24 hours:

Scaling The Peaks

(Biotech stocks that hit 52-week highs March 12.)

Masimo Corporation (NASDAQ: MASI)

Down In The Dumps

(Biotech stocks that hit 52-week lows March 12.)

Stocks In Focus

Roche's Coronavirus Test Granted Emergency Use Authorization By FDA

Roche Holdings AG Basel ADR (OTC: RHHBY) said the FDA has issued an Emergency Use Authorization for the cobas SARS-CoV-2 Test, which is intended for the qualitative detection of the virus that causes COVID-19 disease in nasopharyngeal and oropharyngeal swab samples collected from patients who meet the clinical and/or epidemiological criteria for testing.

The CE-IVD test is also available in markets that accept the CE mark, the company said.

Bio-Rad Launches SARS-CoV-2 Standard To Validate Assays

Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock (NYSE: BIO) said it has launched a SARS-CoV-2 Standard through its Exact Diagnostics product line to support laboratory assay validation of testing for COVID-19. This, according to the company, will help labs validate their COVID-19 assay results and accelerate access to testing.

Lilly, AbCellera To Partner For COVID-19 Treatment

AbCellera, a privately held company developing therapeutic antibodies, and Eli Lilly And Co (NYSE: LLY) said they have entered into an agreement to co-develop antibody products for treating COVID-19. AbCellera will leverage its rapid pandemic response platform, while Lilly will provide its global capabilities for rapid development, manufacturing and distribution.

AbCellera said it has identified 500 unique fully human antibody sequences following the screening of over 5 million immune cells, while looking for ones that produced functional antibodies in the blood sample from one of the first U.S. patients who recovered.

Chembio Appoints Industry Veteran Richard Eberly As CEO

Chembio Diagnostics Inc (NASDAQ: CEMI) appointed diagnostics industry veteran Richard Eberly as president and CEO effective March 16. He will take over from Gail Page, who had been serving as interim CEO since January.

Separately, the company said its total fourth-quarter net revenues fell 11.8% year-over-year to $6.9 million and the net loss per share widened from 20 cents to 23 cents, while analysts expected a loss of 24 cents per share.

The stock was trading 17.86% higher at $3.30 in Friday's premarket session.

RA Medical Appoints Will MacGuire as CEO

RA Medical Systems Inc (NYSE: RMED) announced the appointment of Will MacGuire as CEO and a member of the board effective March 30. MacGuire will take over the reins from Andrew Jackson, which had occupied the post on an interim basis since August 2019. Jackson, meanwhile, will remain as CFO.

Earnings

Inovio Pharmaceuticals Inc (NASDAQ: INO), which is developing a vaccine against SARS-CoV-2, reported revenue of $279,000 for the fourth quarter compared to $2.5 million in the year-ago quarter. The net loss per share widened from 34 cents to 38 cents, while analysts expected a loss of 24 cents per share.

The stock was slipping 19.79% to $7.62 in the premarket session.

Synlogic Inc's (NASDAQ: SYBX) net loss narrowed from 48 cents per share in the fourth quarter of 2018 to 37 cents per share in the fourth quarter of 2019. Analysts had estimated a loss of 44 cents per share for the quarter.

The stock rose 7.91% to $1.50 in after-hours trading.

Bellicum Pharmaceuticals Inc (NASDAQ: BLCM) said its fourth-quarter revenues climbed from $300,000 in 2018 to $5.1 million in 2019. The net loss per share narrowed from $6.72 to $5.82, which was wider than the $4-per-share loss estimated by analysts.

The stock plunged 15.23% to $5.01 in after-hours trading.

Lineage Cell Therapeutics Inc's (NYSE: LCTX) fourth quarter revenues increased from $800,000 in 2018 to $1.2 million in 2019. The net loss per share narrowed notably from 35 cents to 3 cents, while analysts had estimated a loss of 5 cents per share.

The stock gained 7.34% to 73 cents in after-hours trading.

Nabriva Therapeutics PLC – ADR (NASDAQ: NBRV) reported a net loss of 29 cents per share on revenues of $300,000 for the fourth quarter of 2019. In the year ago quarter, revenues were $800,000 and the net loss per share was 46 cents. The bottom-line result was better than the consensus loss estimate of 33 cents per share.

The stock lost 11.76% to 90 cents in after-hours trading.

Ocular Therapeutix Inc's (NASDAQ: OCUL) fourth-quarter net product revenues increased from $504,000 in 2018 to $2.26 million in 2019, but the loss widened from 42 cents per share to 53 cents per share. Analysts had called for a loss of 45 cents per share for the quarter.

The stock moved up 7.93% to $4.63 in after-hours trading

On The Radar

Earnings

PLx Pharma Inc (NASDAQ: PLXP) (before the market open)

Achieve Life Sciences Inc (NASDAQ: ACHV) (before the market open)

Neos Therapeutics Inc (NASDAQ: NEOS) (before the market open)

