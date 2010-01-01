Thomas Chen

Thomas Chen is the CEO of Function, where he leads the transformation of Bitcoin into a productive yield-bearing asset.
Forget ETFs and DATs: Nasdaq's Tokenization Is The Real Upgrade For Wall Street
Nasdaq's move to let tokenized securities trade on its main market looks, to me, like the clearest signal yet that capital markets are going on-chain. If it gets approved, the first trades will be landing the moment the foundations are ready.

