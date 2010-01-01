Every Story That Matters Around The Web
- Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, XRP Drop Ahead Of Midnight Government Shutdown: Analyst Says We'll Be 'Trending Upwards' In Few Days
- Dave Ramsey Says Children Have No Moral Or Ethical Obligation To Care For Their Parents. They Are 'Not Your Household'
- Nvidia CEO Jensen Huang Calls Trump's $100,000 H-1B Visa Fee 'A Great Start' Amid Brain Drain Fears: 'What Country Has The Word Dream Behind It'
- Nearly 100,000 Federal Workers Set To Resign In Largest Mass Resignation In US History: Report