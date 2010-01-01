Edward Nikulin

Edward Nikulin

About
Edward Nikulin, weather model expert in Mind Money, is a proficient quantitative researcher and data scientist with more than 8 years of experience in market modeling, systematic trading, and AI-driven analytics.
Wheat And Soybean In September: Caught In The Crossfire Of Regulation, Geopolitics And Tariffs
Wheat And Soybean In September: Caught In The Crossfire Of Regulation, Geopolitics And Tariffs
Corn, Soybeans: Signs Of A Promising Harvest Season Ahead
Corn, Soybeans: Signs Of A Promising Harvest Season Ahead
The record-high yield estimates for corn and the favorable weather forecast for soybeans in August point to a promising harvest season ahead.
Corn, Soybean June Report: Prolonged Dryness Is A Growing Headwind
Corn, Soybean June Report: Prolonged Dryness Is A Growing Headwind

Every Story That Matters Around The Web

Connect With Us
instagramlinkedinyoutubeblueskymastodon
About Benzinga
Market Resources
Trading Tools & Education
Ring the Bell
© 2025 Benzinga | All Rights Reserved